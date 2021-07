Zona gialla | verso nuovi parametri sui colori delle regioni Sicilia più a rischio

Advertising

NicolaPorro : Altro che cambio dei parametri. Sulla zona gialla si va verso una colossale beffa. @DelpapaMax è furioso ?? - stebellentani : Suppongo che in zona gialla le restrizioni varrebbero solo per chi non ha il green pass, perché mettere vincoli all… - Agenzia_Ansa : Si andrà in zona gialla se l'occupazione delle terapie intensive è superiore al 5% dei posti letto a disposizione.… - ghio_igor : RT @nonexpedit: Cioè la zona gialla prima scattava col 20% delle terapie intensive occupate e ora basterà il 5%. Ma è uno scherzo? - Tempo59 : Le Regioni che da lunedì potrebbero diventare zona gialla, senza nuovo d... -

Ultime Notizie dalla rete : Zona gialla

Si prosegue per San Felice del Benaco scoprendo la panchina, di questo colore perché fa ... Castelli romani, dalla via Latina a Roma I due itinerari di questapartiranno da Grottaferrata. ...Read More Primo Piano Covid: governo decide oggi su stato emergenza, Green pass e21 Luglio 2021 La proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre, nuovi parametri e criteri per l'...Le significative variazioni con l’introduzione della zona bianca : green pass , misure per bar ristoranti matrimoni fiere discoteche spostamenti, le sanzioni per i divieti ...Dalla bianca alla rossa, passando per la zona gialla e l’arancione. Quattro sinora i colori per classificare le zone di rischio. Ora che si ridiscutono i criteri per entrare ed ...