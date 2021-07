Voghera, assessore leghista Adriatici uccide straniero dopo lite in piazza. Lui: «Colpo accidentale». Salvini: ipotesi è legittima difesa (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un uomo 39 anni, di nazionalità marocchina, è morto nella notte all'ospedale di Voghera (Pavia) dopo essere stato colpito da un Colpo di pistola. A sparare è stato... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un uomo 39 anni, di nazionalità marocchina, è morto nella notte all'ospedale di(Pavia)essere stato colpito da undi pistola. A sparare è stato...

petergomezblog : #Voghera, spara e uccide 39enne straniero in piazza: arrestato l’assessore alla Sicurezza della Lega Massimo Adriat… - chedisagio : ?? A Voghera, l'assessore alla sicurezza leghista è stato arrestato con l'accusa di aver sparato a uno straniero ieri notte, uccidendolo. - Agenzia_Ansa : Lite a Voghera, assessore spara e uccide uno straniero in piazza #ANSA - pirata_21 : #Voghera, L'assessore della #Lega che ha sparato al marocchino in piazza:«Mi è partito un colpo cadendo». Uno così… - boacaru : RT @AlRobecchi: L’assessore alla sicurezza della Lega, a Voghera, è un assassino -