"Vi spiego perché i numeri di Gratteri sui processi non stanno in piedi" (Di mercoledì 21 luglio 2021) (di Enrico Costa, deputato di Azione, ex viceministro della Giustizia nel Governo Renzi) Da quando la Ministra Cartabia ha presentato i suoi emendamenti al ddl penale, si è scatenato il tiro al bersaglio. Bersagli la Guardasigilli, il suo testo e le sue proposte etichettate con complimenti vari da “favore alle mafie”, a “favorisce i colletti bianchi”, “fa perdere la serenità al giudice”, “amnistia mascherata”, “attacco alla democrazia”. Tiratori scelti una serie di magistrati (quasi tutti PM), le cui raffiche sanno un po’ di sfogo di istinti repressi, per una categoria da due anni costretta a chinare il capo e a subire attacchi. Osservatore silenzioso il CSM, che a parti inverse avrebbe ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 luglio 2021) (di Enrico Costa, deputato di Azione, ex viceministro della Giustizia nel Governo Renzi) Da quando la Ministra Cartabia ha presentato i suoi emendamenti al ddl penale, si è scatenato il tiro al bersaglio. Bersagli la Guardasigilli, il suo testo e le sue proposte etichettate con complimenti vari da “favore alle mafie”, a “favorisce i colletti bianchi”, “fa perdere la serenità al giudice”, “amnistia mascherata”, “attacco alla democrazia”. Tiratori scelti una serie di magistrati (quasi tutti PM), le cui raffiche sanno un po’ di sfogo di istinti repressi, per una categoria da due anni costretta a chinare il capo e a subire attacchi. Osservatore silenzioso il CSM, che a parti inverse avrebbe ...

