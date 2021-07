MediasetTgcom24 : Usa, Weinstein si dichiara non colpevole di molestie sessuali e stupro #Weinstein -

L'ex produttore cinematografico Harveysi è dichiarato non colpevole di molestie sessuali e stupro ai danni di cinque donne in California. L'imputato è arrivato in aula nel Tribunale di Los Angeles su una sedia a rotelle. A suo ...... è avvilente: per un Harveycondannato ad una pena (che qualcuno definirebbe esemplare, ... è, come ha analizzato Moira Donegan sul The Guardian "che nella maggior parte dei paesi,in ...L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein si è dichiarato non colpevole di molestie sessuali e stupro ai danni di cinque donne in California. L'imputato è arrivato in aula nel Tribunale di Los ...L'ex procuratore cinematografico andrà a processo, le accuse sono del tutto simili a quelle della prima condanna ...