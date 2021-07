Uomini e Donne | Ida Platano attaccata in spiaggia | cos’è successo

Leggi su inews24

(Di mercoledì 21 luglio 2021) L’amatissima ex dama del Trono Over diha voluto raccontare un paio di episodi che le sono capitati di recente, e ha colto l’occasione per fare chiarezza su quanto accaduto e sulla sua vita. L’ex dama del Trono Over di, Ida, ha avuto un paio di disavventure estive, L'articolo proviene da Inews.it.