Ufficiale: Taranto, Guastamacchia guiderà la difesa ancora per un anno (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ufficiale, arriva il rinnovo di Antonio Guastamacchia con il Taranto. Ecco la nota del club pugliese: “Il Taranto FC 1927 è felice comunicare di aver rinnovato l’accordo con Antonio Guastamacchia. Il difensore centrale indosserà ancora, per la stagione sportiva 2021/22, la maglia rossoblù. Ad Antonio va l’augurio ed un bentornato per l’imminente stagione di Serie C”. Foto: Instagram Taranto L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 luglio 2021), arriva il rinnovo di Antoniocon il. Ecco la nota del club pugliese: “IlFC 1927 è felice comunicare di aver rinnovato l’accordo con Antonio. Il difensore centrale indosserà, per la stagione sportiva 2021/22, la maglia rossoblù. Ad Antonio va l’augurio ed un bentornato per l’imminente stagione di Serie C”. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

