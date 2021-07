Troppo caldo per riuscire a dormire? 5 trucchi per riposare nonostante l’afa (Di mercoledì 21 luglio 2021) Scopri alcuni segreti per riuscire a dormire bene in estate, a anche quando l’afa si fa sentire e solitamente non fai che rigirarti nel letto. C’è chi prova a dormire con la finestra aperta, chi confida nel ventilatore e chi invece cede alle lusinghe dell’aria condizionata senza porsi troppe domande. Per garantirsi un sonno ristoratore in L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 21 luglio 2021) Scopri alcuni segreti perbene in estate, a anche quandosi fa sentire e solitamente non fai che rigirarti nel letto. C’è chi prova acon la finestra aperta, chi confida nel ventilatore e chi invece cede alle lusinghe dell’aria condizionata senza porsi troppe domande. Per garantirsi un sonno ristoratore in L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

tchavezmfs : @almamfs fa troppo caldo alma tu non hai caldo? - Yume_Kitaine : Non ne posso più fa troppo caldo non riesco a fare nienteeeeEEEEE - sorridihar : ovviamente non a causa del vaccino ma per il troppo caldo nel centro vaccinale e perché ho avuto un attacco d'ansia… - ccarstairss : fa troppo caldo sto per schiattare - _eliisaa___ : @fraencamente io d’estate aspetto che si asciughino da soli perche’ fa troppo caldo -