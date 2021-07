Tokyo 2020, calcio femminile da record: i primati di USA e Olanda (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sono iniziate le Olimpiadi di Tokyo 2020: calcio femminile subito da record con la sconfitta da primato degli USA e la goleada dell’Olanda Sono iniziate le Olimpiadi di Tokyo 2020 con il softball e il calcio femminile. Grandi sorprese: la nazionale USA ha perso per 3-0 contro la Svezia, mettendo fine alla lunghissima serie di 44 risultati utili consecutivi. Poi è stata la volta di Zambia-Olanda: vittoria per 10-3 delle olandesi che stabiliscono un nuovo record di gol alle ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sono iniziate le Olimpiadi disubito dacon la sconfitta da primato degli USA e la goleada dell’Sono iniziate le Olimpiadi dicon il softball e il. Grandi sorprese: la nazionale USA ha perso per 3-0 contro la Svezia, mettendo fine alla lunghissima serie di 44 risultati utili consecutivi. Poi è stata la volta di Zambia-: vittoria per 10-3 delle olandesi che stabiliscono un nuovodi gol alle ...

