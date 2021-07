Tennis, Laver Cup 2021: Shapovalov, Auger-Aliasssime e Schwartzman convocati nel Team World (Di mercoledì 21 luglio 2021) Cominciano a delinearsi le squadre della Laver Cup 2021, che si disputerà a Boston dal 24 al 26 settembre. Dopo le prime convocazioni del Team Europe (Roger Federer, Dominic Thiem e Matteo Berrettini) sono arrivate anche quelle del Team World. Il capitano John McEnroe ha scelto i canadesi Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime ed anche l’argentino Diego Schwartman. Shapovalov è alla terza convocazione nella Laver Cup dopo quelle della prima edizione nel 2017 e poi anche quella nell’ultima del 2019. Il numero dieci del mondo è reduce ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021) Cominciano a delinearsi le squadre dellaCup, che si disputerà a Boston dal 24 al 26 settembre. Dopo le prime convocazioni delEurope (Roger Federer, Dominic Thiem e Matteo Berrettini) sono arrivate anche quelle del. Il capitano John McEnroe ha scelto i canadesi Denise Felix-Aliassime ed anche l’argentino Diego Schwartman.è alla terza convocazione nellaCup dopo quelle della prima edizione nel 2017 e poi anche quella nell’ultima del 2019. Il numero dieci del mondo è reduce ...

