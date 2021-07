Steam Deck | Ubisoft ci porterà i suoi giochi se avrà successo – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Yves Guillemot, il CEO di, ha dichiarato che la compagniasusolo in caso quest’ultima abbia..susolo se l’ibrido tra unaportatile e un PC di Valveabbastanza. A dirlo è stato Yves Guillemot, il CEO della compagnia, in una sessione di domande e risposte con gli azionisti. Guillemot: “Siamo felici di vedere ...

" Nel corso della stessa riunione finanziaria, Ubisoft ha rilasciato anche dichiarazioni su, la nuova console ibrida di Valve, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo . Non è ancora ...La nuova console ibrida, annunciata da Valve qualche giorno fa, è ormai l'argomento di questa estate: è un buon compromesso tra PC gaming e portabilità? Avrà mercato? Quanto sarà supportata da Valve? In questo ...Un rappresentante di Valve ha confermato che una storica feature del suo marketplace verrà rimpiazzata dall’interfaccia di Steam Deck. La console, fresca di annuncio, segna il debutto della compagnia ...Steam sta cercando di sostituire la sua modalità Big Picture con la nuova interfaccia utente mostrata con il prossimo Steam Deck. Questo secondo un portavoce di Valve, che ha confermato la notizia in ...