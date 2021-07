Sorpresa Francesco Totti: il cambio look in vacanza è drastico (Di mercoledì 21 luglio 2021) Anche l’estate 2021 per Francesco Totti è in famiglia. L’ex Capitano giallorosso, 44 anni, è in vacanza come sempre a Sabaudia e non manca di condividere alcuni momenti sul suo affollato profilo Instagram. Solo qualche giorno fa Francesco Totti, che ha da poco festeggiato l’anniversario di matrimonio con Ilary Blasi (“16 anni di noi” la didascalia lasciata sotto a una foto di coppia con vista romantica), ha regalato ai suoi 4 milioni e più di follower un dolcissimo ritratto con la piccola di casa. Un post dedicato alla piccola Isabel, la sua terza figlia nata dall’amore con Ilary Blasi. “Il tuo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 luglio 2021) Anche l’estate 2021 perè in famiglia. L’ex Capitano giallorosso, 44 anni, è income sempre a Sabaudia e non manca di condividere alcuni momenti sul suo affollato profilo Instagram. Solo qualche giorno fa, che ha da poco festeggiato l’anniversario di matrimonio con Ilary Blasi (“16 anni di noi” la didascalia lasciata sotto a una foto di coppia con vista romantica), ha regalato ai suoi 4 milioni e più di follower un dolcissimo ritratto con la piccola di casa. Un post dedicato alla piccola Isabel, la sua terza figlia nata dall’amore con Ilary Blasi. “Il tuo ...

