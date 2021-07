Ravenna | palpeggia una 20enne e tenta di caricarla sulla sua auto | lei lo stende con un pugno

Advertising

LucianoBonazzi : #KO Ravenna, stende il violentatore #RisorsaINPS con un cazzotto. Ventenne in bici inseguita di notte da un’auto, l… -

Domenica, intorno alle 3, una 20enne stava percorrendo la pista ciclabile tra Punta e Marina di). A un certo punto, un uomo le ha tagliato la strada in auto, è sceso dalla macchina e l'ha prima afferrata e strattonata per poi palpeggiarla e tentare di caricarla sul mezzo. Non sapeva ...Lo avevano salvato in extremis l'estate scorsa, praticamente un anno fa esatto, quando aveva tentato di togliersi la vita in casa della madre. E proprio durante il ricovero in ospedale era emerso ...È caccia all'uomo che domenica notte, 18 luglio, ha inseguito in auto una giovane di rientro a casa in bicicletta, sul litorale tra Punta Marina e Marina ..."Ti difendo io, sono un guardiano dello stabilimento". Lei, 18 anni compiuti da poco, ravennate, si è fidata. Aveva appena litigato col fidanzato, sulla spiaggia di Marina di Ravenna, quando quell’uom ...