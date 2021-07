NBA 2K22, scopriamo alcune delle principali novità del gioco – Speciale – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 21 luglio 2021) Abbiamo partecipato a una tavola rotonda con Visual Concept in cui ci hanno raccontato alcune delle principali novità di NBA 2K22. Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di partecipare a una tavola rotonda con Visual Concept in cui ci sono stati presentati alcuni elementi chiave dell’esperienza ludica di NBA 2K22. La presentazione non ci ha permesso di vedere il gioco in movimento, ma ci ha soprattutto permesso di comprendere il cuore delle novità che Visual Concept ha intenzione di introdurre nel prossimo appuntamento con la serie. Come ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 21 luglio 2021) Abbiamo partecipato a una tavola rotonda con Visual Concept in cui ci hanno raccontatodi NBA. Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di partecipare a una tavola rotonda con Visual Concept in cui ci sono stati presentati alcuni elementi chiave dell’esperienza ludica di NBA. La presentazione non ci ha permesso di vedere ilin movimento, ma ci ha soprattutto permesso di comprendere il cuoreche Visual Concept ha intenzione di introdurre nel prossimo appuntamento con la serie. Come ...

Advertising

cellicom : NBA 2K22, in uscita a settembre per console di nuova e vecchia gen e PC - Nerdmovieprod : Anyone, Anywhere: ecco le prime novità di NBA 2K22 #Nba2k22 - AnGeL3DaRk3 : RT @MondoXbox: NBA 2K22: rivelate le prime novità del titolo - MondoXbox : NBA 2K22: rivelate le prime novità del titolo - GamingTalker : NBA 2K22, rivelate le prime novità per il gameplay e modalità di gioco -