Mercato Juventus, occasione a zero dal Bayern: i bianconeri ci provano

Mercato Juventus – Il centrocampista tedesco Goretzka, classe 1995 attualmente al Bayern Monaco avrebbe spiazzato i bavaresi. In scadenza di contratto il mediano avrebbe chiesto un rinnovo decisamente fuori portata. Come rivelano le indiscrezioni riportate da 'Sport Bild', il centrocampista avrebbe chiesto addirittura un rinnovo da 20 milioni di euro. Costo eccessivo che il Bayern Monaco non intende assecondare, motivo in più che fa pensare ad un eventuale separazione a zero.

