Litigio “senza senso” degenera nel sangue: estrae una pistola, spara a un uomo e lo uccide (Di mercoledì 21 luglio 2021) Una discussione animata in un piccolo supermercato è sfociata nel sangue quando un uomo ha sparato, uccidendolo, ad un’altra persone. Secondo i testimoni il Litigio era apparentemente insensato Una discussione per futili motivi è degenerata nel sangue quando il di un supermarket ha estratto una pistola colpendo a morte la persona con la quale stava L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 21 luglio 2021) Una discussione animata in un piccolo supermercato è sfociata nelquando unhato,ndolo, ad un’altra persone. Secondo i testimoni ilera apparentemente insensato Una discussione per futili motivi èta nelquando il di un supermarket ha estratto unacolpendo a morte la persona con la quale stava L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

nocchi_rita : RT @Sirus08054277: @LegaSalvini Un matto che girava armato per strada, senza autorizzazione. Spara dopo un futile litigio e un paio di spin… - blusewillis1 : RT @Sirus08054277: @LegaSalvini Un matto che girava armato per strada, senza autorizzazione. Spara dopo un futile litigio e un paio di spin… - Sirus08054277 : @LegaSalvini Un matto che girava armato per strada, senza autorizzazione. Spara dopo un futile litigio e un paio di… - claudias996 : cioè questo andava in giro con la pistola così, senza motivo, al bar. e uccide una persona per un litigio casuale.… - DunPiteog : @fremebonda Carica, senza sicura e che la possa prendere in mano durante un litigio. -