L' ex frate dissidente tende la mano a Papa Francesco

(Di mercoledì 21 luglio 2021) AGI - Un treno piombato si ferma davanti al cancello di Dachau. Dentro, in mezzo a centinaia di ebrei, tre frati. Uno di loro sta già morendo. Nel buio del vagone, mentre il cielo fuori è sfigurato dal fumo dei forni crematori, senza un perché apparente i tre iniziano a cantare: il Cantico diSole. Il Sole che illumina il Creato, dà respiro cielo e fa svanire il fumo assassino generato dalla crudeltà degli uomini. È l'episodio minore ma centrale di un libro che non è di narrativa, ma di riflessione: ambientale, politica, sociale e antropologica. Lo ha scritto Leonardo Boff, si intitola “Abitare la Terra”, esce in questi giorni ed è dedicato non all'antropologia di ...