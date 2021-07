Le A112 Abarth assaltano il Rally Vallate Aretine

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Ia 360°: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube. Terzo appuntamento stagionale del TrofeoYokohama e nuovo record per la serie dedicata alle intramontabili Autobianchi, grazie al numero degli iscritti all’imminente Historicdellein programma venerdì 23 e sabato 24 prossimi ad Arezzo. Sono ben venti gli equipaggi che si sfideranno nella “due giorni” aretina: un numero che per L'articolo proviene da RS E OLTRE.

Ottima gara anche per Nicola Tonetti e Vincenzo Torricelli che con l'usualehanno colto la vittoria di classe con cui hanno rafforzato la leader ship nel Trofeo Rally Toscano. ...Ivan Di Fant tiene alto il nome della scuderia Forum Iulii nel Campionato italiano velocità in salita per auto storiche (CIVSA). Il pilota del team di Cividale, su Autobianchi, ha vinto sinora tutte e tre le gare a cui ha preso parte nella classifica riservata alle auto del 3° raggruppamento Tc1000. Si è infatti imposto alla Scarperia - Giogo (in provincia di ...Ha svelato le linee più attese, quelle che riguardano i nomi dei protagonisti che daranno battaglia sui suoi chilometri, l’Historic Rally delle Vallate Aretine. L’atteso confronto, in programma venerd .... Archiviato la trasferta austriaca al Rallye Weiz valevole per l’Europeo, riflettori puntati sui 31 gli equipaggi dall’ovale azzurro ...