Advertising

istat_it : A maggio 2021 fatturato dell’industria -1% su aprile e +40,2% su maggio 2020 #istat - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: Frena il fatturato dell'industria a maggio. Ma in tre mesi l'aumento è del 4,7% - giannettimarco : RT @Agenzia_Italia: Frena il fatturato dell'industria a maggio. Ma in tre mesi l'aumento è del 4,7% - Agenzia_Italia : Frena il fatturato dell'industria a maggio. Ma in tre mesi l'aumento è del 4,7% - fisco24_info : Istat: fatturato industria maggio -1%, trimestre +4,7%: Calo mercato interno -1,9%. Si interrompe dinamica positiva -

Ultime Notizie dalla rete : Istat fatturato

Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 21 contro i 20 di maggio 2020) - continua l'- iltotale aumenta in termini tendenziali del 40,2% (+41,0% sul ...AGI - Frenata a maggio, dopo mesi di crescita, per ildell'industria italiana. A evidenziarlo i dati diffusi stamattina dall', che mostrano come l'indice destagionalizzato del f atturato dell'industria sia diminuito nel mese dell'1% , ...Il fatturato industriale in Italia in calo dopo mesi di crescita. Il dato è di maggio, cosa ha svelato nei numeri pubblicati dal report Istat? Le indicazioni sull'industria nazionale.A maggio si stima che il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, diminuisca dell'1%, in termini congiunturali. Il calo, spiega l'Istat, è determinato dall'andamento del mercato inte ...