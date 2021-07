Il ddl Zan nella palude degli emendamenti | è rinvio di fatto a settembre

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Una guerra di trincea quella che si sta consumando in Senato sul disegno di legge contro l’omotransfobia. Sono oltre mille infatti glipresentati al ddl Zan oggi 21 luglio. Proposte che chiedono per lo più la modificaarticoli 1, 4 e 7: in particolare sul punto della libertà di espressione e sul nodo dell’educazione gender nelle scuole. La parte del leone l’ha fatta la Lega con 672, ai quali si aggiungono 20 solo dal senatore Roberto Calderoli. Da Italia Viva a FdI A sorpresa, tuttavia, anche Italia Viva, che fa parte della maggioranza, ha presentato le sue richieste per modificare il ddl Zan. Sono quattro, ...

A quanto apprende l'AdnKronos, sono 672 gli emendamenti presentati dalla Lega al, che è oggi in Aula ...Fico ha parlato anche del disegno di legge contro l'omotransfobia: "Ilè una legge importante che può far fare un avanzamento al nostro paese " ha detto - , rispetto il dibattito che c'è in ...