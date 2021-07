Green Pass, percorso in tre fasi per renderlo obbligatorio: le tappe da agosto a metà settembre (Di mercoledì 21 luglio 2021) Domani il governo approverà il decreto che imporrà l’obbligo di presentare il Green Pass (o certificato verde) per accedere a eventi sportivi e spettacoli anche in zona bianca, oltre che per treni a lunga percorrenza, aerei e navi. Per quanto riguarda locali e ristoranti al chiuso, come riporta il Corriere della Sera, la trattativa è ancora in corso, ma sembra che alla fine prevarrà l’ipotesi di una soluzione più morbida, che prevede l’accesso anche per chi ha effettuato solo una dose di vaccino anti-Covid, oppure per chi ha l’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti. Il ministro della Salute Roberto Speranza spinge per la linea ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 luglio 2021) Domani il governo approverà il decreto che imporrà l’obbligo di presentare il(o certificato verde) per accedere a eventi sportivi e spettacoli anche in zona bianca, oltre che per treni a lunga percorrenza, aerei e navi. Per quanto riguarda locali e ristoranti al chiuso, come riporta il Corriere della Sera, la trattativa è ancora in corso, ma sembra che alla fine prevarrà l’ipotesi di una soluzione più morbida, che prevede l’accesso anche per chi ha effettuato solo una dose di vaccino anti-Covid, oppure per chi ha l’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti. Il ministro della Salute Roberto Speranza spinge per la linea ...

Advertising

CarloCalenda : Mi scrivono che la posizione giusta per un liberale sarebbe: libertà dal vaccino, no green pass, no chiusure e no o… - TizianaFerrario : e il lockdown no..e il green pass no..e il vaccino no...io ho perso la pazienza. Chiedo misure drastiche contro chi… - borghi_claudio : COVID: IL LEGHISTA BORGHI, “BASTA BUGIE SU EMERGENZA, ECCO DECALOGO ANTI-DELIRIO. NO GREEN PASS” - italiarialzat : Apri un Partito No UE ,abbandona la Lega europeista ,colei che in Europa ha dato il suo si al Green pass ,ora i dan… - assaloni : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi L’incredibile proposta di Confindustria al governo «Senza green pass niente stipendio»… -