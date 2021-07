Fincantieri, a Castellammare sciopero e sit-in per il futuro dello stabilimento (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCastellammare di Stabia (Na) – Un corteo dei lavoratori Fincantieri di Castellammare di Stabia (Napoli), in sciopero per il futuro occupazionale, ha bloccato questa mattina la Strada statale Sorrentina (Ss 145) provocando disagio ai pendolari della Penisola. Un sit-in durato circa un’ora ha chiuso la protesta organizzata per chiedere all’azienda di Trieste di partecipare ai tavoli istituzionali confermando gli impegni di investimento per adeguare la struttura alle necessità di mercato. Sono state circa 250 le tute blu, in gran parte Fincantieri e qualche ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutidi Stabia (Na) – Un corteo dei lavoratorididi Stabia (Napoli), inper iloccupazionale, ha bloccato questa mattina la Strada statale Sorrentina (Ss 145) provocando disagio ai pendolari della Penisola. Un sit-in durato circa un’ora ha chiuso la protesta organizzata per chiedere all’azienda di Trieste di partecipare ai tavoli istituzionali confermando gli impegni di investimento per adeguare la struttura alle necessità di mercato. Sono state circa 250 le tute blu, in gran partee qualche ...

