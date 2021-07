Advertising

Agenzia_Italia : Fibrillazioni nel governo sul Green pass; verso Cdm domani - fisco24_info : Fibrillazioni nel governo sul Green pass; verso Cdm domani: AGI - Fibrillazioni nel governo e nella maggioranza sul… - Paoloboi69 : RT @Agenzia_Italia: Fibrillazioni nel governo sul Green pass; verso Cdm domani - genovesergio76 : RT @Agenzia_Italia: Fibrillazioni nel governo sul Green pass; verso Cdm domani - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Fibrillazioni nel governo sul Green pass; verso Cdm domani -

Ultime Notizie dalla rete : Fibrillazioni nel

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

AGI -governo e nella maggioranza sul green pass e sulla revisione dei parametri . È la Lega soprattutto, riferiscono fonti parlamentari, a mettersi di traverso sull'allargamento del ...... all'ingresso dell'auditorium Paradiso, dove i due sindaci di Capri e Anacapri hanno presentato il primo spot istituzionale voluto per promuovere l'immagine dell'isolamondo. Le...Si cerca un accordo nella riunione Stato-Regioni in programma oggi. Poi cabina di regia e a seguire il Consiglio dei ministri per il decreto che dovrebbe entrare in vigore lunedì ...Il parere era vincolante e servivano almeno i due terzi dei voti. Marinella Soldi è la nuova presidente del consiglio di amministrazione della Rai. La ratifica della bicamerale con una maggioranza di ...