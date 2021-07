Facebook non sta regalando 1.000 euro per il suo 20° anniversario (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il 21 luglio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’autenticità di un concorso a premi che circola sulla nota app di messaggistica istantanea. Il presunto concorso è ospitato da un sito internet raggiungibile all’indirizzo www.diligentqf.xyz (consigliamo ai nostri utenti di non cliccare sul link), che contiene al suo interno il logo della compagnia di social network Facebook e un testo che recita: «Congratulazioni! 20° anniversario di Facebook! Attraverso il questionario, avrai la possibilità di ottenere 1000 euro». Rispondendo a quattro semplici domande ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il 21 luglio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’autenticità di un concorso a premi che circola sulla nota app di messaggistica istantanea. Il presunto concorso è ospitato da un sito internet raggiungibile all’indirizzo www.diligentqf.xyz (consigliamo ai nostri utenti di non cliccare sul link), che contiene al suo interno il logo della compagnia di social networke un testo che recita: «Congratulazioni! 20°di! Attraverso il questionario, avrai la possibilità di ottenere 1000». Rispondendo a quattro semplici domande ...

Advertising

TeresaBellanova : Trascorra i suoi giorni estivi in serenità il leader in pectore Giuseppe Conte: @ItaliaViva non intende limitare le… - nzingaretti : Invitare i giovani a non vaccinarsi è grave. Siamo in estate e bisogna fare in modo che il maggior numero possibile… - LegaSalvini : ++ UN'OTTIMA NOTIZIA ++ ?? IL TEMPO: 'ARRIVA L'ANTICORPO MONOCLONALE ITALIANO CHE SCONFIGGE TUTTE LE VARIANTI DEL CO… - bettape : - elenaruggeri2 : RT @GiorgiaMeloni: Migliaia di lavoratori hanno perso il lavoro. Non è accettabile che multinazionali che beneficiano di contributi pubblic… -