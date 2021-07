Crolla Royal Mail. Volumi dei pacchi in calo con fine lockdown

(Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) – Affondacon i prezzi allineati a 516,4 per una discesa del 2,68%. Nonostante i ricavi della più importante azienda postale britannica siano cresciuti del 12,5% nel trimestre a giugno rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (e del 20,2% rispetto a due anni fa), l’operatività sta tornando verso una situazione pre-pandemica. “Per, come previsto, ideisono diminuiti e idelle lettere sono aumentati rispetto al periodo eccezionale dello scorso anno che comprendeva il primodel Regno ...

IL PETROLIO CROLLA, BRENT A 68 DOLLARI I prezzi del petrolio sono crollati di oltre il 6%, spinti ... Molto deboli anche i colossi del petrolio BP e Royal Dutch Shell. SI SALVANO SOLO I VIDEOGIOCHI: ...(Teleborsa) - Affonda Royal Mail con i prezzi allineati a 516,4 per una discesa del 2,68%. Nonostante i ricavi della più importante azienda postale britannica siano cresciuti del 12,5% nel trimestre..Futures sul Dow Jones rimbalzano di 200 punti dopo la sessione, per l'indice, peggiore dall'ottobre del 2020. Le blue chip hanno sofferto, dunque, la flessione più forte in otto mesi, a causa dei timori ...