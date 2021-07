Crisanti: 'Quarta ondata ci sarà. Abbiamo sprecato sei mesi quest'anno: non abbiamo imparato nulla' (Di mercoledì 21 luglio 2021) Una di - 19 in Italia? 'Se si osserva quello che è successo in , che secondo me è un'anticipazione di quanto succederà in Italia, considerando anche il fatto che il tasso di protezione della ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Una di - 19 in Italia? 'Se si osserva quello che è successo in , che secondo me è un'anticipazione di quanto succederà in Italia, considerando anche il fatto che il tasso di protezione della ...

Advertising

AndreaL97696981 : RT @MMmarco0: 'La quarta ondata ci sarà anche in Italia non è che ci vuole un’arte divinatoria per capire quello che succederà. Se non fara… - DavideBattin : RT @MMmarco0: 'La quarta ondata ci sarà anche in Italia non è che ci vuole un’arte divinatoria per capire quello che succederà. Se non fara… - LenaPoros : RT @ilmessaggeroit: Variante Delta, Crisanti: «Quarta ondata ci sarà. Abbiamo sprecato sei mesi quest'anno: non abbiamo imparato nulla» htt… - Gazzettino : Variante Delta, Crisanti: «Quarta ondata ci sarà. Abbiamo sprecato sei mesi quest'anno: non abbiamo imparato nulla» - AlexTheMod : RT @MMmarco0: 'La quarta ondata ci sarà anche in Italia non è che ci vuole un’arte divinatoria per capire quello che succederà. Se non fara… -