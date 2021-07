Covid: De Luca, 'ragazzi usate le mascherine e non assumete comportamenti idioti' (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Siamo in Campania l'unica Regione in cui resta l'obbligo di indossare la mascherina anche all'esterno. Vi dico perciò di usarla sempre. Non è un martirio, ma un aiuto importante ad impedire il contagio". Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania è intervento oggi al Giffoni Film Festival, e in un incontro diretto e sincero con i ragazzi ha toccato anche il tema delle mascherine, ancora obbligatorie in Regione. "I dati di oggi - ha detto - dicono che i positivi sono 292 in Campania. Siamo davvero sulla soglia. La libertà non può esistere se scollegata al principio di responsabilità. Sento cose che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Siamo in Campania l'unica Regione in cui resta l'obbligo di indossare la mascherina anche all'esterno. Vi dico perciò di usarla sempre. Non è un martirio, ma un aiuto importante ad impedire il contagio". Vincenzo De, presidente della Regione Campania è intervento oggi al Giffoni Film Festival, e in un incontro diretto e sincero con iha toccato anche il tema delle, ancora obbligatorie in Regione. "I dati di oggi - ha detto - dicono che i positivi sono 292 in Campania. Siamo davvero sulla soglia. La libertà non può esistere se scollegata al principio di responsabilità. Sento cose che ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: De Luca, 'ragazzi usate le mascherine e non assumete comportamenti idioti'... - ninoBertolino : RT @orizzontescuola: Covid, De Luca annuncia: “Da fine agosto campagna di vaccinazione di massa per gli studenti adolescenti” - MatAnnSer : @dameblonde @Luca__Pagani Quindi Lei non è un immuno depressa? La cosa ridicola è che in Italia si sta facendo tutt… - orizzontescuola : Covid, De Luca annuncia: “Da fine agosto campagna di vaccinazione di massa per gli studenti adolescenti” -