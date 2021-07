Bronzetti-Ruse in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Palermo 2021 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Lucia Bronzetti sfiderà Elena Gabriela Ruse nel match valido per i quarti di finale del Wta 250 di Palermo 2021. Prosegue il momento d’oro dell’azzurra, che la settimana aveva ottenuto i primi quarti in carriera a livello Wta in quel di Losanna. La 22enne di Genova si è ripetuta pochi giorni dopo in Sicilia grazie ad un tennis di altissimo livello. Dopo il successo all’esordio contro Tomova, l’italiana ha superato in due set anche Grace Min ed ha proseguito la sua corsa nel torneo. Sulla sua strada ora la rumena Ruse, che pochi giorni fa ha trionfato in quel di Amburgo. La sfida si svolgerà venerdì 23 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) Luciasfiderà Elena Gabrielanel match valido per i quarti di finale del Wta 250 di. Prosegue il momento d’oro dell’azzurra, che la settimana aveva ottenuto i primi quarti in carriera a livello Wta in quel di Losanna. La 22enne di Genova si è ripetuta pochi giorni dopo in Sicilia grazie ad un tennis di altissimo livello. Dopo il successo all’esordio contro Tomova, l’italiana ha superato in due set anche Grace Min ed ha proseguito la sua corsa nel torneo. Sulla sua strada ora la rumena, che pochi giorni fa ha trionfato in quel di Amburgo. La sfida si svolgerà venerdì 23 ...

