Brexit: Ue, protocollo su Irlanda del Nord non si rinegozia (Di mercoledì 21 luglio 2021) "Prendiamo atto della dichiarazione resa oggi da Lord Frost. Continueremo a impegnarci con il Regno Unito, anche sui suggerimenti avanzati oggi". Così il vicepresidente della Commissione europea Maros ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 luglio 2021) "Prendiamo atto della dichiarazione resa oggi da Lord Frost. Continueremo a impegnarci con il Regno Unito, anche sui suggerimenti avanzati oggi". Così il vicepresidente della Commissione europea Maros ...

Advertising

PLANETHOTEL_NET : Gli inglesi vogliono mettere mano al Protocollo Nord Irlanda che è entrato in vigore il 1 gennaio. #brexit - giornaleradiofm : Approfondimenti: Brexit: Ue, protocollo su Irlanda del Nord non si rinegozia: (ANSA) - BRUXELLES, 21 LUG - 'Prendia… - iconanews : Brexit: Ue, protocollo su Irlanda del Nord non si rinegozia - nicklocatelli : RT @limesonline: ???? Il Mondo Oggi Come Londra vuole svuotare il Protocollo sull’Irlanda del Nord e altre notizie interessanti via @Federi… - gemin_steven98 : RT @limesonline: ???? Il Mondo Oggi Come Londra vuole svuotare il Protocollo sull’Irlanda del Nord e altre notizie interessanti via @Federi… -