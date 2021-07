Anziana trovata uccisa in casa con due coltelli nella schiena (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il cadavere di un’Anziana è stata ritrovato senza vita con due coltelli da cucina conficcati nella schiena nella sua abitazione a Bovolone (Verona). La vittima si chiamava Maria Spadini, 70 anni. Dai primi accertamenti l’Anziana avrebbe subito una feroce aggressione, come testimoniano le numerose ferite inferte dall’assassino in varie parti del corpo. Il cadavere è stato rinvenuto stamani dal figlio della donna, che ha chiamato subito il 112. L’uomo, 52enne disoccupato, da qualche tempo era tornato a vivere con la madre. L’uomo dichiara di aver trovato il cadavere riverso a terra, tra la ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il cadavere di un’è stata ritrovato senza vita con dueda cucina conficcatisua abitazione a Bovolone (Verona). La vittima si chiamava Maria Spadini, 70 anni. Dai primi accertamenti l’avrebbe subito una feroce aggressione, come testimoniano le numerose ferite inferte dall’assassino in varie parti del corpo. Il cadavere è stato rinvenuto stamani dal figlio della donna, che ha chiamato subito il 112. L’uomo, 52enne disoccupato, da qualche tempo era tornato a vivere con la madre. L’uomo dichiara di aver trovato il cadavere riverso a terra, tra la ...

