Amici: Sangiovanni scherza su una frase del testo di 'Loca' di Aka7even (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tra i ragazzi di Amici 20 che stanno ottenendo maggior successo ci sono senza dubbio Sangiovanni e Aka7even. I due cantautori infatti stanno continuando a scalare le classifiche grazie ai loro tormentoni estivi 'Malibù' e 'Loca'. A contrario di quanto molti credono, tra i due non esiste rivalità. I due ragazzi hanno infatti costruito una bella Amicizia nei messi passati all'interno del talet show di Canale 5 e per questo si permettono anche di prendersi un po' in giro sempre bonariamente e con grande ironia. Proprio oggi infatti Sangiovanni ha ironizzato su una frase del ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tra i ragazzi di20 che stanno ottenendo maggior successo ci sono senza dubbio. I due cantautori infatti stanno continuando a scalare le classifiche grazie ai loro tormentoni estivi 'Malibù' e ''. A contrario di quanto molti credono, tra i due non esiste rivalità. I due ragazzi hanno infatti costruito una bellazia nei messi passati all'interno del talet show di Canale 5 e per questo si permettono anche di prendersi un po' in giro sempre bonariamente e con grande ironia. Proprio oggi infattiha ironizzato su unadel ...

