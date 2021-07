Variante Epsilon | che cosa sappiamo finora

(Di martedì 20 luglio 2021) LaCovid B.1.427/B.1.429, denominata, è stata identificata per la prima volta in California, negli Stati Uniti, all'inizio del 2021 e “battezzata” a marzo

Si inizia a parlare di, poco diffusa ma capace di infettare i vaccinati e chi aveva già preso il Covid una prima volta. Due casi sono stati individuati a Pescara. E' stata tracciata ...... mentre altre mutazioni virali incalzano (già si parla della), in una corsa alfabetica non proprio rassicurante. Riappare il segno più davanti ai future del petrolio. I listini ...Il governo lavora cerca la mediazione sull’obbligo di certificato “verde” per i locali: mentre la zona gialla scatterà con il 5% di posti in terapia intensiva occupati ...Il virologo Paolo Fazii, primario della Uoc di Virologia e Microbiologia della Asl di Pescara e responsabile del Laboratorio analisi dell’ospedale, mette in guardia dalla variante Epsilon, che arriva ...