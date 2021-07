Uomini e donne, Alessio replica a Samantha: È colpa tua (Di martedì 20 luglio 2021) Alessio Ceniccola replica alle parole della ex fidanzata Samantha Curcio e dice la sua a proposito della fine della sua relazione con la ex tronista di Uomini e donne. Il giovane rimprovera la ex di non avergli dato la possibilità di replicare alle accuse mossegli e rilancia… Dopo lo sfogo social di Samantha Curcio, sua ex fidanzata, non poteva certo non arrivare anche la replica di Alessio Ceniccla, ex corteggiatore Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 20 luglio 2021)Ceniccolaalle parole della ex fidanzataCurcio e dice la sua a proposito della fine della sua relazione con la ex tronista di. Il giovane rimprovera la ex di non avergli dato la possibilità dire alle accuse mossegli e rilancia… Dopo lo sfogo social diCurcio, sua ex fidanzata, non poteva certo non arrivare anche ladiCeniccla, ex corteggiatore Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

robersperanza : Oggi ho ringraziato il personale sanitario del @MinisteroSalute impegnato da mesi, 24 ore al giorno, a supporto dei… - lauraboldrini : Buon vento a @resqpeople. Oggi la nave è in mare per salvare vite umane. Non sarà mai abbastanza la nostra ricono… - lucianonobili : La storia di un gruppo di donne e uomini liberi, guidati da un leader coraggioso che da soli contro tutti, rischian… - il_necessario : Ci sono dei centri per il bentrattamento delle donne? Per quelle donne che vengono trattate alla pari dai mariti, q… - Tina74493195 : RT @THVNWHITELIES: e voi uomini quante donne avete ucciso? -