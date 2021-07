Ufficiale: Stojanovic è un nuovo giocatore dell’Empoli (Di martedì 20 luglio 2021) L’indiscrezione era arrivata dalla Croazia e noi l’avevamo confermata. Ora è Ufficiale: Petar Stojanovic è un nuovo giocatore dell’Empoli. L’annuncio è stato dato dallo stesso club toscano tramite i propri canali social: “Petar Stojanovic è un nuovo calciatore azzurro. Difensore sloveno classe 1995, arriva a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni dalla Dinamo Zagabria”. ? Difensore sloveno classe 1995, arriva a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni dalla @gnkdinamo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 luglio 2021) L’indiscrezione era arrivata dalla Croazia e noi l’avevamo confermata. Ora è: Petarè un. L’annuncio è stato dato dallo stesso club toscano tramite i propri canali social: “Petarè uncalciatore azzurro. Difensore sloveno classe 1995, arriva a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni dalla Dinamo Zagabria”. ? Difensore sloveno classe 1995, arriva a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni dalla @gnkdinamo ...

