Striscione choc contro Hysaj | Verme | la Lazio è fascista

(Di martedì 20 luglio 2021) Non si placano le polemiche attorno adche ha scatenato l'ira di alcuni tifosi dellaper aver cantato "Bella ciao" in ritiro. Dopo loil club prende le distanze: "Condanniamo questo gesto vergognoso"

nonsonpago1 : RT @ANPIRomaPosti: ??POST MUTO ?? Caso 'Bella Ciao', striscione choc degli ultras a Roma: 'Hysaj verme, la Lazio è fascista!' - AhmedZanetti : RT @cmdotcom: Caso 'Bella Ciao', striscione choc a Roma: '#Hysaj verme, la #Lazio è fascista' - alfonso_unial : Caso 'Bella Ciao', striscione degli ultras a Roma: 'Hysaj verme, la Lazio è fascista!' Ma da quelle parti non abita… - sorbetto81 : @OfficialSSLazio - Vittoriog82 : RT @cmdotcom: Caso 'Bella Ciao', striscione choc a Roma: '#Hysaj verme, la #Lazio è fascista' -

Lo"Hysaj verme, la Lazio è fascista" , firmato Curva nord, è questo loapparso sul ponte di Corso Francia a Roma. Il club prende le distanze Ovviamente la Lazio ha subito preso ...Calciatore 31enne Everton arrestato per pedofilia: chi è?/ Premier League sottoRISULTATI ...contro Hysaj: "Verme, Lazio è fascista"/ Scontro Ultras - tifosi sui social RISULTATI ...Non si placano le polemiche attorno ad Hysaj che ha scatenato l'ira di alcuni tifosi della Lazio per aver cantato "Bella ciao" in ritiro. Dopo lo striscione choc il club prende le distanze: "Condannia ...Striscione choc a Roma nord contro il nuovo acquisto della Lazio che in ritiro cantava Bella Ciao: "Hysaj verme, la Lazio è fascista" ...