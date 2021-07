Spionaggio | Pegasus | anche Macron tra i possibili intercettati

(Di martedì 20 luglio 2021) Ci sarebbeil presidente francese Emmanueltra le persone spiate con il softwareprodotto dall’israeliana Nso. Lo scrive il Washington Post, tracciando una lista di “dieci primi ministri, tre presidenti e un re” i cui telefoni cellulari sarebbero stati. Oltre a, ad essere colpiti sarebbero stati il presidente iracheno Barham Salih e quello sudafricano Cyril Ramaphosa. Nella listatre premier in carica, il pakistano Imran Khan, l’egiziano Mostafa Madbouly e il marocchino Saad-Eddine El Othmani. Tra gli ex premier figurano i nomi del ...

Se fino ad adesso lo scandalo nato intorno a TheProject riguardava solo i giornalisti, ora il caso di presuntointernazionale si allarga alle massime cariche politiche . Nella ...Ma non è detto che questi tre siano gli unici leader mondiali che potrebbero essere divenuti vittime di. Può far specie chesarebbe, in buona sostanza, capace di filtrare gli ...C'è anche il presidente francese Emmanuel Macron nella lista dei capi di Stato e di governo e degli ex leader che potrebbero essere stati spiati nell'ambito del progetto Pegasus ... le indiscrezioni ...Il presidente Emmanuel Macron fa parte dell'elenco di persone che potrebbero essere state spiate con Pegasus. Chi sono gli altri leader in lista ...