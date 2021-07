Si tuffa dagli scogli ma non riemerge. Allarme in mare, trovato in fin di vita: è morto poco dopo (Di martedì 20 luglio 2021) Lo hanno visto tuffarsi dagli scogli, una pratica proibitissima perché sempre accompagnata da pericoli e incognite, e poi non tornare più in superfice. Dei bagnanti a largo su un pedalò hanno visto la ... Leggi su leggo (Di martedì 20 luglio 2021) Lo hanno vistorsi, una pratica proibitissima perché sempre accompagnata da pericoli e incognite, e poi non tornare più in superfice. Dei bagnanti a largo su un pedalò hanno visto la ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: San Benedetto del Tronto, si tuffa dagli scogli ma non riemerge. Allarme in mare, trovato in fin di vita: è morto poco dopo ht… - leggoit : San Benedetto del Tronto, si tuffa dagli scogli ma non riemerge. Allarme in mare, trovato in fin di vita: è morto p… - francobus100 : Si tuffa dagli scogli ma non riemerge. Allarme in mare, trovato in fin di vita è morto poco dopo - scuroscuroscuro : RT @YouTvrs: Si tuffa dagli scogli ma non riemerge: morto un giovane - - YouTvrs : Si tuffa dagli scogli ma non riemerge: morto un giovane - -