Scandone ad un passo dal baratro | non c’è la procedura riaffiliazione

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Ad undal. La, dopo la retrocessione in C-Gold, non prenderà parte a nessuna competizione per la stagione 2021/2022. La conferma arriva dalla FIP che ha fornito gli elenchi delle società per impegnata per la prossima stagione. Da tale elenchi non emerge il nome della S.S. FeliceAvellino 1948. La società irpina non ha provveduto alladi, nei termini stabiliti. E’ il preludio al fallimento della storica società della palla a spicchi avellinese. Il tutto mentre sono giorni cruciali per la ...