Salvini mette un freno sui vaccini. E ora fa più danni delle varianti. Matteo torna virologo: agli under 40 il siero non serve. E detta la linea al Governo sul Green Pass (Di martedì 20 luglio 2021) Dal Governo Draghi nuovo decreto in vista. La cabina di regia con il premier è prevista per domani, prima del Consiglio dei ministri che potrebbe tenersi subito dopo e comunque entro la settimana. Ma intanto impazza la polemica sull’ultimo affondo contro l’obbligo vaccinale del leader della Lega, Matteo Salvini. Che improvvisandosi virologo ha sostenuto che per “i miei genitori” il vaccino è giusto e necessario, “ma nessuno deve inseguire mio figlio di 18 anni con una siringa” (qui il video a Quarta Repubblica). I dati, ha aggiunto, “dicono che l’85 per cento dei deceduti ha più di 70 anni. E sotto i 60 il tasso di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 20 luglio 2021) DalDraghi nuovo decreto in vista. La cabina di regia con il premier è prevista per domani, prima del Consiglio dei ministri che potrebbe tenersi subito dopo e comunque entro la settimana. Ma intanto impazza la polemica sull’ultimo affondo contro l’obbligo vaccinale del leader della Lega,. Che improvvisandosiha sostenuto che per “i miei genitori” il vaccino è giusto e necessario, “ma nessuno deve inseguire mio figlio di 18 anni con una siringa” (qui il video a Quarta Repubblica). I dati, ha aggiunto, “dicono che l’85 per cento dei deceduti ha più di 70 anni. E sotto i 60 il tasso di ...

Advertising

marcodimaio : Anche #Fedriga sconfessa #Salvini sul #GreenPass. La battaglia contro il Virus dovrebbe essere di tutti, senza dist… - fattoquotidiano : Italia viva mette il veto sul segretario Pd e potrebbe sostenere il candidato leghista (di Giacomo Salvini)… - fcolarieti : Salvini mette un freno sui vaccini. E ora fa più danni delle varianti. Matteo torna virologo: agli under 40 il sier… - LaSabri05506139 : RT @MicheleGubitosa: Per Salvini il @Mov5Stelle sulla riforma della giustizia mette a rischio i 200 miliardi di Euro di fondi europei desti… - calalaruta : RT @MicheleGubitosa: Per Salvini il @Mov5Stelle sulla riforma della giustizia mette a rischio i 200 miliardi di Euro di fondi europei desti… -