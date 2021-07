Lazio | “Condanniamo lo striscione vergognoso contro Hysaj”

Advertising

flamanc24 : RT @LALAZIOMIA: Caso Hysaj, la Lazio: 'Condanniamo lo striscione contro il calciatore' - LALAZIOMIA : Caso Hysaj, la Lazio: 'Condanniamo lo striscione contro il calciatore' - sportli26181512 : Caso Hysaj, la Lazio: 'Condanniamo lo striscione contro il calciatore': Il club biancoceleste dirama un comunicato… - napolista : Il comunicato del club: “Condanniamo fermamente il vergognoso striscione contro il calciatore. Non è il primo episo… - deboshallo : @OfficialSSLazio Avreste potuto scrivere Condanniamo il fascismo, e invece no. Forza lazio ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Condanniamo

Corriere dello Sport

... "fermamente il vergognoso striscione contro il calciatore. Non è il primo episodio di questo tipo" Lo striscione esposto contro Elseid Hysaj dalla frangia fascista dei tifosi della...Roma " "con forza quanto successo ieri a piazzale Spadolini, nei pressi della Stazione Tiburtina. Così in un comunicato la Cgil di Roma e del. "Registriamo con profondo rammarico la ...Il club biancoceleste dirama un comunicato e si schiera al fianco dell'albanese: "Noi non saremo mai dalla parte di chi nega i valori dello sport" ...Il comunicato del club: “Condanniamo fermamente il vergognoso striscione contro il calciatore. Non è il primo episodio di questo tipo” ...