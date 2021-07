Inter, Satriano resta: per ora. Decisione sul futuro ad agosto (Di martedì 20 luglio 2021) Martin Satriano per ora rimane all’Inter È ancora tutto da decidere il futuro di Martin Satriano giovane attaccante dell’Inter che si è messo in mostra nell’amichevole contro il Lugano. Tante le richieste di prestito giunte al club nerazzurro, ma al momento l’attaccante uruguaiano resta a Milano. “Per Satriano si stanno valutando richieste da Olanda e Belgio, ma resterà a disposizione di Simone Inzaghi almeno fino ai primi di agosto, poi si vedrà” riporta la Gazzetta dello Sport in edicola oggi L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di martedì 20 luglio 2021) Martinper ora rimane all’È ancora tutto da decidere ildi Martingiovane attaccante dell’che si è messo in mostra nell’amichevole contro il Lugano. Tante le richieste di prestito giunte al club nerazzurro, ma al momento l’attaccante uruguaianoa Milano. “Persi stanno valutando richieste da Olanda e Belgio, ma resterà a disposizione di Simone Inzaghi almeno fino ai primi di, poi si vedrà” riporta la Gazzetta dello Sport in edicola oggi L'articolo proviene damagazine.

