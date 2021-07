Gnocchetti di ricotta con asparigi e arselle

(Di martedì 20 luglio 2021) Una nuova ricetta! Proviamo a fare gli gnocchi di, ma con una leggera modifica della vecchia ricetta che non prevede le patate. Quindi, mettiamo la stessa quantità die di patate aumentando leggermente la farina. Il risultato è uno gnocco morbido, che ha rilasciato molto amido utile a mantecare senza utilizzare formaggio. Ecco la ricetta per 500 g di gnocchi.Ingredienti* 250/80 g di farina 00* 3 patate bollite* 125 g divaccina fresca* 250 g di asparagi* 2 spicchi di aglio* 500 g di/telline/ vongole* Sale olio e prezzemolo frescoProcedimentoFate bollire le patate in acqua salata, quindi ...

Ultime Notizie dalla rete : Gnocchetti ricotta

Agrodolce

