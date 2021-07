Fiume Brenta: nati 4 piccoli di Cicogna Bianca a Cartigliano (Di martedì 20 luglio 2021) Un miracolo della natura vicino al Fiume Brenta nati 4 piccoli di Cicogna Bianca nel nido sul traliccio Uno spettacolo della natura a Cartigliano lungo il Fiume Brenta dove, da qualche giorno, sopra un traliccio della corrente, si può scorgere un nido da cui fanno capolino quattro piccoli esemplari selvatici di Cicogna Bianca da poco venuti al Leggi su periodicodaily (Di martedì 20 luglio 2021) Un miracolo della natura vicino aldinel nido sul traliccio Uno spettacolo della natura alungo ildove, da qualche giorno, sopra un traliccio della corrente, si può scorgere un nido da cui fanno capolino quattroesemplari selvatici dida poco venuti al

