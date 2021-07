(Di martedì 20 luglio 2021) Èsu Claudio, deputato della Lega che in un post ha attaccato i giornalisti colpevoli di contattarlo per chiedergli se si è vaccinato. A innescare la polemica è stato il parallelo fra infezione da Hiv e. “Terzo giornalista che chiama per sapere se sono vaccinato. Finora sono stato gentile, al prossimo parte il vaffan...e la cancellazione dalla lista dei contatti. Perché questi eroi la prossima volta che intervistano unnon gli chiedono se è sieropositivo e se fa profilassi?”, ha scritto. Parole che hanno innescato la reazione del Partito Democratico, ‘invitato’ da Matteo ...

Jane_Eyre72 : RT @HuffPostItalia: Fa accostamento tra Hiv e Lgbt, bufera sul leghista Borghi - isamiccoli52 : RT @HuffPostItalia: Fa accostamento tra Hiv e Lgbt, bufera sul leghista Borghi - HuffPostItalia : Fa accostamento tra Hiv e Lgbt, bufera sul leghista Borghi - JacopoGJones : @borghi_claudio Il bue che dà del cornuto all’asino, perché non capire la differenza di accostamento tra gay-aids e… - NelloStrazzeri : @FicarraePicone L' accostamento tra criminali/assassini e genitori che non accettano di sottoporre i propri bambi… -

Ultime Notizie dalla rete : accostamento tra

L'HuffPost

... Kurzawa non rientrerebbe nei piani del tecnico Mauricio Pochettino e,la volontà del giocatore ... Dalla Spagna sostengono che l'nerazzurro avrebbe convinto Kurzawa che ora sarebbe ......che non hanno nulla a che vedereloro. Nei video, la Nutella viene usata come condimento per la pasta, al pari del sugo di pomodoro o del pesto. E c'è persino chi lo trova un gustosoÈ bufera su Claudio Borghi, deputato della Lega che in un post attacca i giornalisti colpevoli di contattarlo per chiedergli se si è vaccinato. A innescare la polemica non è, tuttavia, il ‘vaffa’ che ...20.07.2021 16:30 di Redazione NotiziarioCalcio.com Twitter: @NotiziarioC Vedi letture Nelle ultime ore era trapelato un accostamento di Pietro Citro, tra le soprese della Polisportiva Santa Maria ne ...