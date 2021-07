F1, Max Verstappen rassicura sui social: “Bello tornare a casa” (Di martedì 20 luglio 2021) Max Verstappen, dopo il pauroso incidente di Silverstone (Gran Bretagna), ha fatto il proprio ritorno a casa. Giorni tesi e difficile per lui, per l’esito poco gradito del GP, ultimo round del Mondiale 2021 di F1. L’olandese della Red Bull non ha digerito la condotta del suo rivale Lewis Hamilton e nelle ore precedenti si era lasciato andare a dichiarazioni a dir poco polemiche: “Sono felice di stare bene, ma sono molto deluso di essere stato portato fuori via in questo modo. La penalità inflitta a Hamilton non ci aiuta e non rende giustizia alla mossa pericolosa che Lewis ha compiuto in pista. I festeggiamenti compiuti mentre si è ancora in ospedale è un ... Leggi su oasport (Di martedì 20 luglio 2021) Max, dopo il pauroso incidente di Silverstone (Gran Bretagna), ha fatto il proprio ritorno a. Giorni tesi e difficile per lui, per l’esito poco gradito del GP, ultimo round del Mondiale 2021 di F1. L’olandese della Red Bull non ha digerito la condotta del suo rivale Lewis Hamilton e nelle ore precedenti si era lasciato andare a dichiarazioni a dir poco polemiche: “Sono felice di stare bene, ma sono molto deluso di essere stato portato fuori via in questo modo. La penalità inflitta a Hamilton non ci aiuta e non rende giustizia alla mossa pericolosa che Lewis ha compiuto in pista. I festeggiamenti compiuti mentre si è ancora in ospedale è un ...

