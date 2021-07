Dying Light Platinum Edition è in arrivo su Switch e ha una finestra di lancio

(Di martedì 20 luglio 2021) lo sviluppatore Techland ha annunciato chearriverà su Nintendoa ottobre. Individuata sia da Nintendo Everything che da PPE, questa edizione definitiva conterrà il gioco principale, le sue quattro espansioni DLC e 17 bundle skin per $49,99. Un'edizione fisica verrà fornita con una mappa di The Slums e The Old Town, oltre a una guida per i sopravvissuti e alcuni adesivi. Leggi altro...

Un'edizione retail di pregio Su Nintendo Switch di sicuro non mancano titoli pieni di zombie, ma per la prima volta anche quelli di Techland potranno accalcarsi sulla nostra amata console ibrida ...Dying Light farà presto il suo debutto su Nintendo Switch con la Platinum Edition, edizione che conterrà 4 espansioni e 17 skin pack.