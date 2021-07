Dramma nel calcio | il campione arrestato per reati sessuali su minori

Leggi su chenews

(Di martedì 20 luglio 2021) Un verosta colpendo ilinglese. Un giocatore infatti sarebbe statocon l’accusa disu(AdobeStock)Una notizia terribile arriva dall’Inghilterra e riguarda un calciatore che gioca in Premier League. A quanto pare questo giocatore sarebbe statocon l’accusa gravissima disu. Per questioni legali non è stato ancora divulgato il suo nome e in tanti si interrogano su chi sia questa persona. Come riportato ...