Chiede il green pass per entrare nella sua enoteca | ' No vax | no drink' Ma viene travolta dagli insulti

Advertising

borghi_claudio : Oggi ennesimo tampone. Dopo la positività del collega Patassini la Camera chiede ai componenti della Bilancio un ta… - borghi_claudio : Ma chi vuole entrare a casa di una così? Anche se avessi cento Green pass piuttosto di andare a casa di una che te… - marcodimaio : Immagini e bilanci che ci arrivano da Germania e BeNeLux ci raccontano di una strage: un monito che ricorda l’impor… - chilisummer : Federalberghi FVG chiede chiarezza sul green pass (magari dovreste opporvi) - oldo_bis : RT @Michele_Anzaldi: Palermo, minacciata perché chiede il Green pass -

Ultime Notizie dalla rete : Chiede green

Il Tempo

Anzaldi (Italia viva): le istituzioni la tutelino In sua difesa è intervenuto il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi: 'Le istituzioni tutelino la titolare dell'enoteca di Palermo cheai ...... torna a dividere le forze politiche nel Governo: il Pd nel'applicazione per i prof ma dalla Lega arriva un 'no'. E poi c'è il nodo dell'applicazione delpass. Domani i passaggi chiave ...La transizione verde è un percorso inevitabile di cui tutti devono avere consapevolezza e responsabilità. Dall'evento di Symbola.EMENDAMENTI DDL ZAN, DALLA LEGA NE ARRIVANO 700. RECOVERY, GOVERNO KO SU DISSESTO IDROGEOLOGICO Altola’ dal M5s: la riforma del processo penale messa a punto dalla guardasigilli Cartabia deve essere m ...