Chi sono i componenti de "La rappresentante di lista" e la loro storia

Sin dal nome è chiaro che i La rappresentante di lista è un gruppo musicale molto fuori dal comune. Nasce nel 2011 da un'idea di Veronica Lucchesi, cantante, e Dario Mangiaracina, poliedrico musicista. Il loro nome deriva dal fatto che durante il referendum del 2011 sull'energia nucleare, Veronica si era iscritta come rappresentante di lista di un partito. Veronica, originaria di Viareggio, e Dario, originario di Palermo, si incontrano a Valledolmo (PA) durante le prove dello spettacolo teatrale Educazione Fisica, diretto da Sabino Civilleri e Manuela Lo Sicco. Veronica si era, in precedenza, trasferita ...

