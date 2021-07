Cartabia | avanti con riforma giustizia Critiche dai pm antimafia

(Di martedì 20 luglio 2021) Continua a far discutere ladellavoluta dalla ministra Marta. L'improcedibilità dell'azione penale nei casi di sforamento della durata dei procedimenti, due anni per l'...

E la riformanon prevede l'esclusione dei reati di mafia e di traffico di droga dalla possibilità di concordato - pattegiamento. Sulla prescrizione anche de Raho è stato chiaro: 'Immaginare ...La, intervenendo a un convegno al Palazzo di Giustizia di Napoli, ha infatti messo le manie lanciato un chiarissimo avviso ai partiti: " Le forze politiche spingono in direzioni ...Roma, 20 lug. (askanews) - Continua a far discutere la riforma della Giustizia voluta dalla ministra Marta Cartabia. L'improcedibilità ...Il M5S prepara la guerra alla riforma del processo penale: "Deve essere modificata". Ma il ministro della Giustizia avvisa: "Va fatta anche se i partiti spingono in direzioni opposte" ...