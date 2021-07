Calciomercato Milan – Vlasic spinge per essere ceduto ai rossoneri (Di martedì 20 luglio 2021) Le ultime news sul Calciomercato del Milan: Nikola Vlasic non ha giocato in amichevole con il CSKA Mosca. Vuole venire a giocare in rossonero Leggi su pianetamilan (Di martedì 20 luglio 2021) Le ultime news suldel: Nikolanon ha giocato in amichevole con il CSKA Mosca. Vuole venire a giocare in rossonero

Advertising

Gazzetta_it : Calciomercato Milan, sì di Kaio Jorge: ora serve il sì del Santos. Summit per #Kessie - carlolaudisa : Sulla Gazzetta di oggi il sì di #KaioJorge al #Milan. Ora via alla trattativa con il #Santos per averlo subito.… - DiMarzio : #Milan | Ufficiale il ritorno di #BrahimDiaz dal #RealMadrid - saveriocamba : Se lui vuole andare via (ormai è chiaro) il Milan deve fare assolutamente leva su questa cosa. Leggevo di 'mancanz… - lorenzomorra6 : RT @il_legge: #calciomercato #milan: svolta nella trattativa per Kaio #Jorge. Accordo totale con gli agenti e 6 mln sul piatto per il #Sant… -